Игрок «Локомотива»: «В следующем сезоне поборемся за чемпионство»

Футболист московского «Локомотива» Михаил Щетинин высказался о том, на что будет претендовать его команда в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«На что «Локо» сможет претендовать в следующем сезоне, если с первого тура будет играть так же, как этой весной? На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство», - передает слова игрока издание «Известия».

В последнем матче «Локомотив» расписал мировую с ЦСКА со счетом 1:1. Следующий поединок «железнодорожники» проведут против подмосковных «Химок».

После 24 туров чемпионата России москвичи набрали 29 баллов и располагаются на десятом месте в турнирной таблице.