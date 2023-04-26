Ширко оценил победу «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Ширко прокомментировал победу «красно-белых» над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Столичный клуб отпраздновал победу со счетом 4:3.

«Итоговый результат обнадежил. Но до перерыва все было невзрачно. И ноги не бегут, и руки опускаются... Если «красно-белые» продолжат так же играть, можно еще все растерять. В общем, я пока осторожен в прогнозах», - передает слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Ростовом».