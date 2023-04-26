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Масалитин высказался о матче «Спартак» - «Ростов»

26 Апреля 2023 • 07:35 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от поединка «красно-белых» против «Ростова», который состоится в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Команды борются за медали. «Ростов» показывает стабильную игру. «Спартак» хорошо провел начало чемпионата, но потом провалился. Дай бог, чтобы матч с «Краснодаром» пошел им на пользу», - передает слова Масалитина «Газета.Ру».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет в субботу, 29 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этой игрой москвичи занимают третье место, а гости находятся на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Масалитин
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