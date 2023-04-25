Левый защитник немецкого «Вольфсбурга» Пауло Отавио может перейти в московский ЦСКА, об этом сообщает UOL Esporte. По данным источника, нынешний клуб бразильца предложил ему продлить контракт, который заканчивается по окончании нынешнего сезона, однако стороны не сошлись в финансовых условиях. Также сообщается, что интерес к игроку проявляют «Бёрнли», «Мальорка» и катарский «Аль-Саад».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее он выступал за австрийский ЛАСК и бразильские клубы.