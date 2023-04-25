Тукманов: «Вряд ли Клотет стал бы выгонять с тренировки из-за улыбки»

Бывший президент столичного «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на новость о том, что главный тренер «автозаводцев» выгнал с тренировки нескольких игроков. В их числе – Юрий Журавлев, специалисту не понравилось, что россиянин якобы много улыбался.

«Если кто-то там улыбнулся на тренировке, за это никто не будет отстранять. Значит, какие-то другие причины побудили тренера сделать такой шаг», - цитирует Тукманова Rusfootball.

Сегодня в спортивные СМИ просочились слухи о том, что главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет выгнал с тренировки троих футболистов – среди них защитники Юрий Журавлёв и Илья Кутепов, а также полузащитник Равиль Нетфуллин. Сам Нетфуллин эту информацию подтвердил, а вот Журавлёв заявил, что продолжает оставаться с командой.