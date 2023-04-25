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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин — о судействе: Если будет доказана коррупция, то нужно пожизненно отстранять лиц от футбольной деятельности

25 Апреля 2023 • 20:39 Комментировать

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал судейство в Российской премьер-лиге.

«Я уже привык — меня ничего не удивляет. Но крайне раздражает, что в чемпионате России постоянно возникают судейские скандалы. Почти в каждом туре главные лица — это судьи. Так быть не должно», — заявил Нигматуллин «Чемпионату».

По мнению эксперта, необходимо более жестко работать в этом направлении, и если будет доказана коррупция, то нужно пожизненно отстранять людей от футбола.

После 24 туров лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги является «Зенит», у которого 58 очков. На второй строчке располагается «Ростов», набрав 49 баллов. Тройку замыкает «Спартак» (48).

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин
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