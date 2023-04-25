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Мостовой: «Завершения конфликта с Шалимовым не было» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём конфликте с экс-российским игроком Игорем Шалимовым.

- К слову о громких заголовках. Вы недавно повздорили с Игорем Шалимовым, но публичного завершения эта история так и не получила.

- Я не ссорился с Шалимовым. На него что-то нашло, со всеми бывает. Спокойно к этому отношусь. Никакого завершения не было.  Я никогда не ходил с задранным носом.

- Тогда Шалимов сказал, что памятник в Испании вам не поставили только из-за неудовлетворительных выступлениях «Сельты» в ваших последних сезонах в Испании. Это близко к правде?

- Был скульптор, сделал макет, он остался. До сих пор стоит где-то в Испании. Тогда власть в городе и в команде поменялась, появились новые законы с новыми людьми. Решили поставить на паузу эту затею. Команда жива, нормально выступает – это самое главное. В этом году будет столетие клуба, меня постоянно туда приглашают.

Полное интервью Мостового на «Евро-Футболе» выйдет завтра в 10:00.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Игорь Шалимов
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