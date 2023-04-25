Борис Игнатьев оценил решение Клотета отстранить нескольких игроков «Торпедо»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета. Испанец, как известно, отстранил от тренировок нескольких футболистов – Нетфуллина, Кутепова и Журавлёва.

Решение Клотета Игнатьев назвал рабочими моментами, которые практикуются в футбольном мире.

«Видимо у Клотета такое видение на ситуацию, хочет наказать футболистов за провинность. Возможно, они не выполняют его установки, недорабатывают, ведут себя неподобающим образом в раздевалке. Может хочет встряхнуть команду таким образом, выпустить пар, чтобы остальные игроки начали шевелиться», - сказал Игнатьев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

«Торпедо» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Жозепа Клотета проведёт 30 апреля – против «Сочи» на поле соперника.