«Много жуликов»: Канчельскис знает, как улучшить судейство в России

Андрей Канчельскис связывает проблемы с судейством в России с тем, что рефери сами не были футболистами в прошлом. По мнению экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», для улучшения качества судейства нужно привлекать в судейский департамент футбольных людей.

«У нас молодые рефери, которые даже мяч не пинали, начинают судить и рассказывать про футбол. К сожалению, это беда: много жуликов и проходимцев лезут в футбол и начинают всех учить», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Канчельскис считает, что пока в департаменте судейства не будет футбольных людей, порядка не будет.

Добавим, что лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.

Канчельскис разнёс российских судей