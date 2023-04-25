Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Много жуликов»: Канчельскис знает, как улучшить судейство в России

25 Апреля 2023 • 19:51 Комментировать

Андрей Канчельскис связывает проблемы с судейством в России с тем, что рефери сами не были футболистами в прошлом. По мнению экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», для улучшения качества судейства нужно привлекать в судейский департамент футбольных людей.

«У нас молодые рефери, которые даже мяч не пинали, начинают судить и рассказывать про футбол. К сожалению, это беда: много жуликов и проходимцев лезут в футбол и начинают всех учить», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Канчельскис считает, что пока в департаменте судейства не будет футбольных людей, порядка не будет.

Добавим, что лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.

Канчельскис разнёс российских судей

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Судейство Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
20:48 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв не считает, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера Лава
20:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА имеют одинаковые шансы на серебро РПЛ»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин — о судействе: Если будет доказана коррупция, то нужно пожизненно отстранять лиц от футбольной деятельности
20:31 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Хорошо, что «Локомотив» начал брать очки
20:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин – о матче с «Динамо»: «Нам нет дела до того, у кого там юбилей»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Уже давно смирились с длинной дорогой на выездные матчи»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил решение Клотета отстранить нескольких игроков «Торпедо»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Бобёр предположил, почему Писарский не может забить за «Крылья»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Комличенко рассказал, почему ему интересно сыграть со «Спартаком»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Горжусь игроками «Спартака», смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Много жуликов»: Канчельскис знает, как улучшить судейство в России
19:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис разнёс российских судей
19:43 · Россия. Премьер-лига
Масалитин объяснил, с чем был связан кризис «Спартака»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, у кого больше шансов на победу в матче «Спартак» - «Ростов»
19:24 · Чемпионаты
Камоцци: «Жаль, что «Спартак» растерял много очков по ходу сезона»
Все новости
Рекомендуем