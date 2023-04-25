Канчельскис разнёс российских судей

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис катком прошёлся по судьям.

По мнению Канчельскиса, у нынешних футбольных судей в России нет квалификации. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» связывает это с тем, что рефери сами не были футболистами.

«В наше время футболист, закончив с футболом, мог пойти в судейство: он умеет чувствовать игру - и у него есть в этом опыт. А эти же заканчивают непонятно какую академию - у них нет ни опыта, ни чувства игры», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Канчельскис также отметил, что с появлением ВАР судьи боятся брать на себя ответственность.

«Почему вы не берёте инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа - это кошмар!» - обратился Канчельскис к судьям.