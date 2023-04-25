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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» прокомментировали будущее Акосты

25 Апреля 2023 • 19:10 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
30.04 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем форварда Диего Акосты.

«У Акосты контракт действует до лета, но пока не обсуждали с Марцелом будущее Диего. Приоритетное слово — за главным тренером», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний парагваец пополнил состав оренбургского клуба прошлым летом. В текущем сезоне Акоста принял участие лишь в двух матчах Российской премьер-лиги и четырех встречах Кубка России. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 50 тысяч евро.

«Оренбург» набрал 36 очков и располагается на восьмой строчке в РПЛ после 24 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Дмитрий Андреев Диего Акоста
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ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
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