В «Оренбурге» прокомментировали будущее Акосты

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем форварда Диего Акосты.

«У Акосты контракт действует до лета, но пока не обсуждали с Марцелом будущее Диего. Приоритетное слово — за главным тренером», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний парагваец пополнил состав оренбургского клуба прошлым летом. В текущем сезоне Акоста принял участие лишь в двух матчах Российской премьер-лиги и четырех встречах Кубка России. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 50 тысяч евро.

«Оренбург» набрал 36 очков и располагается на восьмой строчке в РПЛ после 24 туров.