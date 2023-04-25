Генич: «Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей»

Известный комментатор Константин Генич оценил турнирные перспективы «Урала» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Такое ощущение, что акцент «Урала» теперь в Кубке, но если посмотреть на таблицу чемпионата, они всего в трёх очках от «Пари НН». Кажется, что за таблицей в клубе не смотрели. Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, подопечные Виктора Ганчаренко делают акцент на Кубке России, оценив при этом шансы на прямое сохранение прописки в 85-90 процентов.

Напомним, что «Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка. В рамках Кубка России екатеринбуржцы сыграли первый матч финала Пути РПЛ против ЦСКА со счётом 1:1 в Москве.