Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком»

25 Апреля 2023 • 17:23 Комментировать

В понедельничном матче Премьер-лиги против «Спартака» полузащитник «Краснодара» Кади получил травму головы. Футболиста сразу же доставили в Боткинскую больницу на обследование. После осмотра врачи сообщили об инциденте в отдел полиции. Как следствие, правоохранители из ОВД «Покровское-Стрешнево» начали проверку. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, что Кади травмировался по итогам столкновения с Георгием Джикией. Защитник «Спартака» сразу же принялся оказывать первую помощь пострадавшему сопернику.

Добавим, что «Спартак» добился волевой победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России со счётом 4:3.

Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Георгий Джикия Кади
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
17:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Ивич должен сделать выводы» — Генич
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Спартак» может быть страшной силой
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на новость о проверке полицией травмы Кади
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал исход матча ЦСКА и «Локомотива»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Митае: «Так выходить на замену непростительно»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров в РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией
16:56 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Динамо» не хватает спортивной злости»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Петржела высказался о претензиях Кокорина к «Динамо»
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут пойти дальше ЭСК и обратиться в правоохранительные органы из-за судейства
16:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Промес может стать лучшим легионером в истории РПЛ
16:38 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отметил слабый уровень Слуцкого как ведущего
Все новости
Рекомендуем