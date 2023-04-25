Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком»

В понедельничном матче Премьер-лиги против «Спартака» полузащитник «Краснодара» Кади получил травму головы. Футболиста сразу же доставили в Боткинскую больницу на обследование. После осмотра врачи сообщили об инциденте в отдел полиции. Как следствие, правоохранители из ОВД «Покровское-Стрешнево» начали проверку. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Напомним, что Кади травмировался по итогам столкновения с Георгием Джикией. Защитник «Спартака» сразу же принялся оказывать первую помощь пострадавшему сопернику.

Добавим, что «Спартак» добился волевой победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России со счётом 4:3.

Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией