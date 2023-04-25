Петржела высказался о претензиях Кокорина к «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Александр Кокорин высказал свои претензии к клубу. Футболист отметил, что он забил за «бело-голубых» 50 голов, но легендами клуба считаются другие игроки – легионеры.

Комментарий по поводу слов Кокорина дал тренер Владимир Петржела, который в своё время работал в «Зените».

«Претензии Александра неуместны. Звание легенды клуба надо заслужить. А Кокорин не может быть легендой ни одного клуба, потому что он закопал свою карьеру собственными руками. Сейчас уже нет смысла жалеть об этом, потому что его время прошло», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В настоящий момент Александр Кокорин играет за кипрский «Арис» в аренде. При этом права на 32-летнего форварда принадлежат итальянской «Фиорентине». Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до конца сезона 2023/2024.