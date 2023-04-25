«Крылья Советов» могут пойти дальше ЭСК и обратиться в правоохранительные органы из-за судейства

«Крылья Советов» возмущены работой судейской бригады Романа Галимова на матче против «Пари НН», который самарцы проиграли со счётом 1:2. «Крылышки» обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по ряду моментов, но могут пойти даже дальше.

По данным «Спорт-Экспресса», в настоящий момент в «Крыльях» рассматривают вариант с обращением в правоохранительные органы. Отмечается, что итоговое решение будет приниматься после контактов с губернатором Самарской области, а также с руководителями РФС и РПЛ.

Напомним, что Вадим Андреев в знак протеста против судейства подал в отставку с должности гендиректора «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» на текущий момент располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.