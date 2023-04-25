Губерниев отметил слабый уровень Слуцкого как ведущего

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил работу Леонида Слуцкого в качестве ведущего и интервьюера. Как известно, экс-тренер сборной России сейчас является ведущим нескольких программ, в том числе программы «Коммент.Тренер».

«Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется», - сказал Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Губерниев также ответил на вопрос, какие ошибки в своей работе ведущего допускает Слуцкий.

«Да просто он слабо работает, какие ошибки могут быть? А какие ошибки бывают у футболиста, если он плохо играет в футбол? Он просто не умеет играть в футбол», - сказал Губерниев.

Губерниев отметил талант Слуцкого как шоумена, но сказал, что как ведущему ему нужно ещё очень много работать.