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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Спартак» сначала был сам не свой, но потом проявил волю к победе» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 15:43 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

- Радость для болельщиков «Спартака», разочарование для болельщиков «Краснодара». Для нейтрального болельщика, который не переключил канал после первого тайма, – отличная игра, яркая и эмоциональная, с обилием голов.

- Результат справедлив?

- Если игра закончилась так, то, наверное, справедлив. Как говорится, были качели. Сначала «Краснодар» вёл 2:0, потом 3:2, но в итоге его ошибки, невезение и досадные промахи привели к тому, что «Спартак» поднажал, прибавил в своей игре и одержал победу. Получились два совершенно разных тайма. В первом тайме «Спартак» был сам не свой, а «Краснодар» умело этим воспользовался и повёл с комфортным для себя счётом. После перерыва, наоборот, уже «Спартак» проявил волю к победе и заиграл в полную мощь. Удачно вышли на замены Зобнин, Промес и Зиньковский. В то же время «Краснодар», скажем так, сыграл второй тайм очень слабо, допустил серию ошибок. Этот пенальти, когда Рамирес зачем-то ударил по ноге Соболеву, плюс роковой рикошет от Рамиреса. Он не то чтобы антигерой, но, скажем так, не повезло, что мяч от его ноги залетел в ворота. Всё в общем привело к тому, что «Спартак» одержал победу.

- Был ли пенальти на Сперцяне?

- Сначала в динамике и на повторах казалось, что защитник придерживал его руками и что пенальти должен был быть. После игры я посмотрел разбор судьи Николаева, который он делал, исходя из другого ракурса. Там видно, что было обоюдное нарушение: в том числе Сперцян хватал соперника за футболку. Нужно рассматривать эпизод детально. Как по мне, если защитник цепляет игрока атакующей команды и дёргает его в своей штрафной, пенальти назначать можно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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