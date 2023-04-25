В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к их вратарю

Эмра Ток, начальник «Трабзонспора», дал комментарий по поводу информации о том, что вратарь команды Угурджан Чакыр находится в сфере интересов «Зенита».

«Я ничего не слышал о том, что «Зенит» хочет купить Чакыра», - сказал Ток, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Угурджан Чакыр является вратарём сборной Турции. За национальную команду своей страны Чакыр провёл 22 матча. В них голкипер пропустил 34 раза.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Чакыра в 13 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» на текущий момент уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

«Зенит» и клуб Роналду интересуются вратарём