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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой готов возглавить судейский комитет РФС

25 Апреля 2023 • 15:17 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой готов возглавить судейский комитет Российского футбольного союза. По словам экс-игрока сборной России, при таком раскладе рефери допускали бы меньше ошибок.

«Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок. Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Как известно, тема судейства в российском футболе остаётся обсуждаемой, несмотря на внедрение ВАР. Практически после каждого тура Премьер-лиги в футбольном обществе обсуждаются те или иные спорные решения рефери.

В настоящий момент судейский комитет Российского футбольного союза возглавляет Павел Каманцев.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Мостовой Судейство
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