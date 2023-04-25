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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Побольше бы в РПЛ таких суперматчей, как «Спартак» – «Краснодар» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 15:05 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

- Обе команды провели очень хороший и результативный матч. Конечно, жалко «Краснодар». Я считаю, что закономерным результатом всё-таки была бы ничья. Побольше бы таких суперматчей в нашем чемпионате. Каким интересным становится российский футбол, правильно? И скорости неплохие, очень даже хорошие. «Спартак», как это было у него в других матчах, прибавил в концовке. Конечно, большую роль сыграли замены – выход на поле Зобнина, Промеса, Зиньковского. Думаю, все зрители получили удовольствие от этого матча. По поводу пенальти: на Соболеве, я считаю, одиннадцатиметровый был стопроцентный, а вот на Сперцяне – 50 на 50. Если так посмотреть, то Сперцян тоже держал за футболку Тавареша. Там эпизод спорный.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ
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