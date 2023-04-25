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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили высказался о проблеме с судейством в России

25 Апреля 2023 • 14:59 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался на тему проблемы с судейством в российском футболе. По его мнению, в Российском футбольном союзе (РФС) должны пересмотреть свой подход к работе в этом направлении.

«Судейским корпусом должен руководить судья-профессионал. В России много хороших судей, но их и близко не подпускают к руководству. Я бы хотел сказать Павлу Каманцеву - не беритесь за дело, в котором ничего не понимаете», - сказал Кавазашвили, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что вопросы судейства остаются острыми в российском футболе. На днях генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев даже подал в отставку в знак протеста против судейства. В Самаре недовольны работой бригады рефери на матче против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Судейство Павел Каманцев
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Апреля 2023 в 15:18
ай та нет никаких праблем с судействам.. и усе судится по правелам.. токма енти правела не хфуцбольные.. а-ха-ха-ха! )))
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