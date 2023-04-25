Детский тренер Дзюбы: «После футбольной карьеры Артём не потеряется в актёрской»

Александр Шупляков, который тренировал Артёма Дзюбу на детском уровне, высказался на тему популярности футболиста «Локомотива».

Напомним, что недавно Дзюба стал соведущим программы «Ну так нельзя». Там футболист использует много ругательных выражений вместе со своим напарником в лице Леонида Слуцкого.

Шупляков посоветовал Дзюбе вести себя скромнее. Тренер считает, что футболист сейчас «немножко заблудился».

«Сейчас он немножко заблудился. Такой вот стиль выбрал. И он у него время от времени пробивает. Артём - умный малый, но у него характер такой. Не ту роль играет Дзюба. Он же однозначно актёр. После футбольной карьеры он не потеряется и в актёрской. Артём не пропадет и точно будет востребован! И депутатом может стать», - сказал Шупляков, чьи слова приводит sport24.

34-летний Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля. В семи матчах чемпионата России нападающий записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров.