Губерниев не ждёт глобальных изменений с Fan ID

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не ждёт глобальных изменений в законе о карте болельщика.

«Я не жду серьёзных изменений. Проблема есть, клубы несут убытки, люди не ходят на футбол, но в стране сейчас происходит очень много других вещей, которые затмевают Fan ID. Например, работа Государственной Думы и т.д.» - сказал Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Как известно, после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в чемпионате России существенно снизилась. При этом на кубковые матчи, где карта болельщика не нужна, ходят гораздо больше зрителей. На этот факт тоже указал Губерниев в своём комментарии.

В настоящий момент правительство рассматривает вопрос упрощения системы Fan ID.