Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев не ждёт глобальных изменений с Fan ID

25 Апреля 2023 • 14:43 Комментировать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не ждёт глобальных изменений в законе о карте болельщика.

«Я не жду серьёзных изменений. Проблема есть, клубы несут убытки, люди не ходят на футбол, но в стране сейчас происходит очень много других вещей, которые затмевают Fan ID. Например, работа Государственной Думы и т.д.» - сказал Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Как известно, после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в чемпионате России существенно снизилась. При этом на кубковые матчи, где карта болельщика не нужна, ходят гораздо больше зрителей. На этот факт тоже указал Губерниев в своём комментарии.

В настоящий момент правительство рассматривает вопрос упрощения системы Fan ID.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев fan id
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
15:47 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Спартак» останется без медалей
15:28 · Россия. Премьер-лига
Долгов высказался о будущем в «Химках»
15:23 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к их вратарю
15:17 · Россия. Премьер-лига
Мостовой готов возглавить судейский комитет РФС
14:59 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался о проблеме с судейством в России 1
14:56 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что у Пиняева есть футбольный дар
14:52 · Россия. Премьер-лига
Детский тренер Дзюбы: «После футбольной карьеры Артём не потеряется в актёрской»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев не ждёт глобальных изменений с Fan ID
14:38 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «В матче с «Зенитом» динамовцы вдесятером стояли у своих ворот»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Спартак» не рискнёт играть с «Зенитом» в открытый футбол»
14:16 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не накажут за поведение фанатов
14:13 · Россия. Премьер-лига
Маслов объяснил, почему «Спартак» провалил первый тайм с «Краснодаром» 1
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кади остался в Москве, ему проведут полное обследование головы
14:10 · Россия. Премьер-лига
Ахметов пожаловался на фанатов «Спартака»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко - о легионере «Спартака»: «Это уровень Второй лиги»
Все новости
Рекомендуем