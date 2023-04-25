Кади остался в Москве, ему проведут полное обследование головы

Полузащитник «Краснодара» Кади, получивший тяжёлую травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), остался в Москве.

Напомним, в начале второго тайма 26-летний бразилец столкнулся в верховой борьбе с защитником «красно-белых» Георгием Джикией, упал на газон и смог покинуть поле только с помощью врачей

По информации «РБ Спорт», Кади находится в сознании, но ближайшие несколько дней он проведёт в столице, где ему сделают полное обследование головы.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Свой следующий матч «быки» проведут 29 апреля против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.