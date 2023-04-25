Червиченко - о легионере «Спартака»: «Это уровень Второй лиги»

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте во вчерашнем матче 24-го тура Премьер-лиги против «Краснодара».

«Он бросает своего игрока, начинает руками показывать тем, кто впереди, как надо действовать и идет прогулочным шагом. Я не знаю, может, еще куда-то ниже можно упасть. Это даже не уровень Первой, а Второй лиги», - цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 4:3. После этой игры подопечные Гильермо Абаскаля с 48 очками занимают третье место в турнирной таблице.