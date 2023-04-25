Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин: «Выгнали, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин подтвердил информацию о том, что главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет выгнал его с тренировки.

«Всё верно. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс. Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлёва также выгнали с тренировки», — цитирует Нетфуллина «Матч ТВ».

Отметим, что ранее защитник Илья Кутепов опроверг информацию о переводе во вторую команду.

Напомним, Клотет возглавил «Толрпедо» в конце марта нынешнего года, сменив на этом посту Андрея Талалаева. После 24 туров РПЛ «автозаводцы» расположились на последнем 16-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.