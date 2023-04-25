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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» проведёт первый летний сбор на своей базе

25 Апреля 2023 • 13:54 Комментировать

Футбольные клубы уже строят планы на летнюю подготовку к сезону 2023/2024, и питерский «Зенит» - не исключение.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», первый летний сбор «Зенит» планирует провести на своей базе в Удельном парке. Начальный этап подготовки к следующему сезону должен стартовать в двадцатых числах июня.

Стоит сказать, что в начале июля «Зенит» может выступить на турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и ещё одного российского клуба. Информация об организации такого турнира появилась относительно недавно.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Ростов» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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