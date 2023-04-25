«Зенит» проведёт первый летний сбор на своей базе

Футбольные клубы уже строят планы на летнюю подготовку к сезону 2023/2024, и питерский «Зенит» - не исключение.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», первый летний сбор «Зенит» планирует провести на своей базе в Удельном парке. Начальный этап подготовки к следующему сезону должен стартовать в двадцатых числах июня.

Стоит сказать, что в начале июля «Зенит» может выступить на турнире с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и ещё одного российского клуба. Информация об организации такого турнира появилась относительно недавно.

«Зенит» сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая второй «Ростов» на девять очков.