Журавель призвал убрать Заболотного из состава ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель дал совет московскому ЦСКА после завершения поединка против «Локомотива». Дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

Журавель отметил плохую реализацию «армейцев», а также призвал убрать из состава команды нападающего Антона Заболотного.

«Реализация, над которой, как скажет любой тренер, надо работать. А я скажу: купите нападающего и поставьте его вместо Заболотного», - написал Журавель в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Заболотный провел 18 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.