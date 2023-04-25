«Спартак» определился, где проведёт летние сборы

Стало известно, где планирует повести летний тренировочный сбор московский «Спартак».

Согласно сведениям, которыми располагают журналисты «Спорт-Экспресса», «народная команда» будет готовиться к новому сезону на своей базе в Тарасовке. Летом прошлого года столичный клуб также проводил подготовку на этом месте.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» борется за призовые места. После 24 туров «красно-белые» набрали 48 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего вторым «Ростова» на одно очко.

В последнем матче «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:3.