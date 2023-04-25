Кокорин: «Зенит» всех кошмарит в РПЛ»

Экс-нападающий московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Александр Кокорин, ныне выступающий на Кипре за «Арис», высказался о гегемонии команды Сергея Семака в Российской премьер-лиге.

«Уровень РПЛ сильно упал. «Зенит» всех кошмарит, обыгрывает с большими счетами. Он может стать похожим на «Баварию», которая десять лет не отдаёт чемпионство», - передает слова Александра ютуб-канал Nobel.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги питерцы набрали 58 баллов и опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков.