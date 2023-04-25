Игрок «Торпедо» Журавлёв: «Я с командой»

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв отреагировал на информацию о том, что его выгнали с тренировки. Ранее сообщалось, что главный тренер команды Жозеп Клотет выгнал игрока за слишком хорошее настроение. Помимо этого, отмечалось, что Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин переведены во вторую команду.

«Без комментариев. Я с командой, все нормально, не переживайте», — приводит слова Журавлёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Журавлёв принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав 13 очков за 24 игры.