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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Торпедо» Журавлёв: «Я с командой»

25 Апреля 2023 • 13:19 Комментировать
Сочи
...
Торпедо Москва
30.04 16:30

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлёв отреагировал на информацию о том, что его выгнали с тренировки. Ранее сообщалось, что главный тренер команды Жозеп Клотет выгнал игрока за слишком хорошее настроение. Помимо этого, отмечалось, что Илья Кутепов и Равиль Нетфуллин переведены во вторую команду.

«Без комментариев. Я с командой, все нормально, не переживайте», — приводит слова Журавлёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Журавлёв принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, набрав 13 очков за 24 игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Журавлёв Жозеп Клотет
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