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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Спартак» был ноль, а потом вошёл в раж» эксклюзив

25 Апреля 2023 • 13:12 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал волевую победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ со счётом 4:3.

- В целом игра получилась классная, огненный матч. Безбородов хорошо судил в плане понимания футбола. В первом тайме выигрывал «Краснодар», а «Спартак» был ноль. Но после замен, когда вышли Промес и Зобнин, игра резко переменилась, и начался искромётный футбол, всё завертелось. «Спартак» вошёл в раж, забил один гол, второй, победил в итоге. Промес нескольких обыграл и всё решил, забив четвёртый. «Краснодар» плохо сыграл в завершающей стадии, хоть и забил трижды. Как говорил Зонин, только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать. Сбавляет часто «Краснодар» во вторых таймах – так было уже у него против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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