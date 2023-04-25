Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал волевую победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ со счётом 4:3.

- В целом игра получилась классная, огненный матч. Безбородов хорошо судил в плане понимания футбола. В первом тайме выигрывал «Краснодар», а «Спартак» был ноль. Но после замен, когда вышли Промес и Зобнин, игра резко переменилась, и начался искромётный футбол, всё завертелось. «Спартак» вошёл в раж, забил один гол, второй, победил в итоге. Промес нескольких обыграл и всё решил, забив четвёртый. «Краснодар» плохо сыграл в завершающей стадии, хоть и забил трижды. Как говорил Зонин, только на базе хорошо организованной обороны можно успешно атаковать. Сбавляет часто «Краснодар» во вторых таймах – так было уже у него против «Локомотива».