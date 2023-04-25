Кутепов отреагировал на информацию о переводе во вторую команду «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал информацию о своём переводе во вторую команду московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что решение о переводе 29-летнего футболиста в дубль принял главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет.

«Я буду тренироваться со второй командой? Нет, это неправду пишут», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кутепов перешёл в московский клуб летом прошлого года из «Спартака».

В текущем сезоне защитник провёл за «Торпедо» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 24 туров текущего розыгрыша РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, набрав 13 очков.