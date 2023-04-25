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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов отреагировал на информацию о переводе во вторую команду «Торпедо»

25 Апреля 2023 • 12:52 Комментировать
Сочи
...
Торпедо Москва
30.04 16:30

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал информацию о своём переводе во вторую команду московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что решение о переводе 29-летнего футболиста в дубль принял главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет.

«Я буду тренироваться со второй командой? Нет, это неправду пишут», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Кутепов перешёл в московский клуб летом прошлого года из «Спартака».

В текущем сезоне защитник провёл за «Торпедо» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 24 туров текущего розыгрыша РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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