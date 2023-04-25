Названы 11 лучших игроков 24-го тура РПЛ

Эксперты портала Whoscored опубликовали символическую сборную 24-го тура Российской премьер-лиги. Лучшим футболистом был признан нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, который получил оценку 9.5.
Сборная 24-го тура РПЛ: Лантратов («Локомотив»), Тикнизян («Локомотив»), Осипенко («Ростов»), Семёнов («Ахмат»), Эктов («Оренбург»), Клаудиньо («Зенит»), Швец («Ахмат»), Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит»), Соболев («Спартак»), Комличенко («Ростов»).
По итогам 24 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 58 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Ростов» с 9-очковым отставанием. Топ-3 замыкает «Спартак» (48).
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