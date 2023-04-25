В «Зените» дали ответ по трансферу Алипа

Александр Медведев, который является генеральным директором петербургского «Зенита», отреагировал на новости о возможном трансфере защитника команды Нуралы Алипа грядущим летом.

«Слухи не комментируем», - передает слова руководителя Legalbet.kz.

Напомним, что «сине-бело-голубые» арендовали Алипа у «Кайрата» в прошлом году, а затем выкупили его контракт.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в девяти матчах за петербургский коллектив. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 1,2 миллиона евро.