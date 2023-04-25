Кокорин пояснил свои слова про тюрьму

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий в нынешнем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, пояснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я имел в виду, что тех людей, которых понесло по жизни, их можно посадить для переосмысления. Если подумали, что я всех призвал нарушать закон и потом сесть в тюрьму, то нет», - рассказал Александр на ютуб-канале Nobel.

Контракт Кокорина с флорентийским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Кипра 32-летний россиянин провел 23 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами (четыре – с пенальти).