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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин пояснил свои слова про тюрьму

25 Апреля 2023 • 11:59 Комментировать

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий в нынешнем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, пояснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я имел в виду, что тех людей, которых понесло по жизни, их можно посадить для переосмысления. Если подумали, что я всех призвал нарушать закон и потом сесть в тюрьму, то нет», - рассказал Александр на ютуб-канале Nobel.

Контракт Кокорина с флорентийским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Кипра 32-летний россиянин провел 23 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами (четыре – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин
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