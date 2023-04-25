Березовский: «Удивлён отставкой Бердыева»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский, в настоящий момент занимающий пост тренера сборной Армении, отреагировал на отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Напомним, об уходе Бердыева из «Сочи» было объявлено 10 апреля. На этом посту 70-летний специалист успел провести всего пять матчей. Березовский признался, что он был удивлён отставкой Бердыева, пожелав при этом успехов новому наставнику южан Дмитрию Хохлову.

«Либо его что-то не устраивало, либо качество игры разочаровало руководство. Странно, что всё произошло так быстро. Возможно, какие-то внутренние дела клуба», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой ближайший матч южане проведут 30 апреля против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.