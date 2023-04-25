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В «Локомотиве» ответили на вопрос о трансферах

25 Апреля 2023 • 11:42 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, который занимает пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался о будущей трансферной кампании «железнодорожников».

«Есть ли понимание по будущим трансферам команды? Еще рано об этом говорить. Есть намеки. Но сейчас надо играть. Конечно, есть планы относительно усиления команды», - передает слова Ульянова издание «Спорт-Экспресс».

После 24 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 29 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В последнем матче «железнодорожники» расписали мировую с ЦСКА со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов
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