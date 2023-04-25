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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Дуарте против «Краснодара»

25 Апреля 2023 • 11:36 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Мостовой в беседе с журналистами поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы увидели скорость Батчи на фоне Дуарте. Все видят, что спартаковец не скоростной игрок. А тут надо было бежать метров пятьдесят минимум. Бедный. Не все умеют быстро бегать», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» отпраздновал победу в результативном матче со счетом 4:3. Столичный клуб набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Алексис Дуарте
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Комментарии (1)
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AndrewS
25 Апреля 2023 в 11:57
По-моему, тут не только в скорости дело... Дуарте совсем не старается: не бежит, совсем не идёт в единоборства, легко отдаёт сопернику и позицию, и мяч. Вот Тавареш - классный футболист, это сразу видно, а Дуарте - трансферная ошибка. Отправить обратно в Парагвай!
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