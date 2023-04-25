Мостовой оценил игру защитника «Спартака» Дуарте против «Краснодара»

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Мостовой в беседе с журналистами поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы увидели скорость Батчи на фоне Дуарте. Все видят, что спартаковец не скоростной игрок. А тут надо было бежать метров пятьдесят минимум. Бедный. Не все умеют быстро бегать», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» отпраздновал победу в результативном матче со счетом 4:3. Столичный клуб набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.