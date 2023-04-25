Кечинов: «С такой защитой «Спартаку» ничего хорошего не светит»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о волевой победе «красно-белых» над «Краснодаром» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «народной команды».

«Спартак» показал не самую лучшую игру, особенно в обороне. Так нельзя играть - в защите проходной двор! «Спартак» пропускает в каждом матче по два мяча. С такой обороной ничего хорошего не светит», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

За шесть туров до завершения сезона Премьер-лиги спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице.