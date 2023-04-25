Мостовой высказался о победе «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о вчерашнем матче 24-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Встреча завершилась волевой победой «красно-белых» со счетом 4:3.

«Пришёл на игру «Спартака» впервые за три года - сразу победа. Будем ли меня чаще видеть на футболе? Друзья зовут. Говорят, что я фартовый. Думаю, что да. На следующий матч придём», - приводит слова Мостового издание «Чемпионат».

После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 48 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от второго места составляет одно очко.