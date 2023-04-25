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Гойкович: «Личка живёт футболом 24 на 7, после игры с «Ахматом» Марцел поставил тренировку на шесть утра»

25 Апреля 2023 • 11:14 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
30.04 14:00

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о главном тренере команды Марцеле Личке.

По словам боснийца, чешский специалист живёт футболом 24 на 7 и делает всё для того, чтобы игра «Оренбурга» приносила болельщикам радость.

Также Гойкович рассказал, как однажды Личка провёл тренировку в шесть утра после матча с «Ахматом», поскольку остался недоволен игрой своих подопечных. По мнению защитника, футболисты тогда заслуженно получили двойную нагрузку.

«Прилетели в Сочи из Грозного, время 12 часов ночи, смотрю расписание в чате – в 5:45 утра сбор, в 6 уже тренировка, потом завтрак и в 10 утра снова тренировка, обед, а позже вновь теория сначала в 14:00 и 17:00. На самом деле, у нас хорошая атмосфера. Мы – люди, а не работы: надо чувствовать, когда нас нужно запрягать, а когда давать время отдохнуть», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой следующий матч команда Лички проведёт 30 апреля против «Пари НН». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Ренато Гойкович
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