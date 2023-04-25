Агент высказался о возвращении Языджи в ЦСКА

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в московский ЦСКА.

«В футболе возможно всё. Юсуфу понравилось в России. Уважение и любовь россиян к Юсуфу - это приятно. Мы сможем обсудить будущее только в конце сезона», - передает слова Чебеджи издание «Чемпионат».

Полноценный контракт 26-летнего футболиста принадлежит французскому «Лиллю». За «Трабзонспор» Языджи выступает на правах аренды.

Юсуф играл в составе ЦСКА с января по июнь прошлого года. Он забил восемь голов и сделал две результативные передачи в 12 встречах.