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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возвращении Языджи в ЦСКА

25 Апреля 2023 • 11:03 Комментировать

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в московский ЦСКА.

«В футболе возможно всё. Юсуфу понравилось в России. Уважение и любовь россиян к Юсуфу - это приятно. Мы сможем обсудить будущее только в конце сезона», - передает слова Чебеджи издание «Чемпионат».

Полноценный контракт 26-летнего футболиста принадлежит французскому «Лиллю». За «Трабзонспор» Языджи выступает на правах аренды.

Юсуф играл в составе ЦСКА с января по июнь прошлого года. Он забил восемь голов и сделал две результативные передачи в 12 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трабзонспор Юсуф Языджи
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