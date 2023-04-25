Зарема: «Промес - победный элемент «Спартака»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу «красно-белых» над «Краснодаром» в матче 24-го тура Премьер-лиги. «Народная команда» выиграла со счетом 4:3.

Персонально Зарема отметила вклад в этот успех нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Вышел костяк, который знает, что такое волевые победы. Промес - это победный элемент!» - передает слова Салиховой издание «Чемпионат».

После 24 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 48 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля отстает от идущего вторым «Ростова» на одно очко.