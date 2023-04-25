Мостовой - о «Спартаке»: «Без Промеса нет креатива и голов»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а в данный момент футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса во вчерашнем матче против «Краснодара» (4:3) в 24-м туре Премьер-лиги.

«Нет Промеса - нет креатива, нет голов. Он вышел и забил решающий гол. Сначала не получилось, потом забил. Вот мастерство», - приводит слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Промес забил победный гол во вчерашнем противостоянии, прошедшем на «Открытие Банк Арене».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард забил 17 голов и отдал шесть ассистов в 21 поединке Премьер-лиги.