Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал самого грязного судью в российском футболе

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе главного судьи Владислава Безбородова в матче 24-го тура Премьер-лиги между «народной командой» и «Краснодаром». Столичный коллектив выиграл со счетом 4:3.

«Надо не намекать на проблему, а разбираться с судейством. Безбородов, на мой взгляд, - самый грязный арбитр нашего футбола, если его не будет, то будет только чище», - приводятся слова Червиченко на станицах издания «Спорт-Экспресс».

По итогам 24 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 48 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от идущего вторым «Ростова» на одно очко.