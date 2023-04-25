Червиченко - о Промесе: «Не знаю, почему все так превозносят уголовника»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выказался о нидерландском нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«Не знаю, почему все так превозносят уголовника. Промес приехал отрабатывать свою зарплату. Думаю, что он ее и не отрабатывает до конца. Мог за такие деньги забивать гораздо больше», - передает слова Червиченко издание «Спорт-Экспресс».

На счету Промеса 85 голов в 169 матчах чемпионата России. Следующий мяч сделает его лучшим легионером-бомбардиром в истории РПЛ.

В текущем сезоне Премьер-лиги Квинси провел 21 матч, отметившись 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.