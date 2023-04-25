Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Группа «Тату» выступит перед матчем «Зенит» - «Спартак»

25 Апреля 2023 • 09:41 Комментировать

Петербургский «Зенит» посредством своего официального сайта сообщил, что перед поединком 26-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» выступит известная группа «Тату».

Дуэт объединится первые за несколько лет специально для выступления перед матчем принципиальных соперников. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая. Начало запланировано в 18:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что этом матч может стать для петербургского клуба чемпионским. В настоящий момент подопечные Сергея Семака лидируют в РПЛ с 58 баллами после 24 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
09:41 · Россия. Премьер-лига
Группа «Тату» выступит перед матчем «Зенит» - «Спартак»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» расслабили замены»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил работу судьи Мешкова на матче «Зенит» - «Динамо»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил работу Карасёва на матче ЦСКА - «Локомотив»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Батчи высказался о состоянии Кади
09:12 · Россия. Премьер-лига
Федотов - о спорном решении в матче «Химки» - «Торпедо»: «Это точно не пенальти»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал ключевой фактор победы «Спартака» над «Краснодаром»
08:38 · Россия. Премьер-лига
Шавло подвёл итоги матча «Спартак» - «Краснодар»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о судействе: «Десять пенальти за тур, а дельфин - Соболев»
07:23 · Россия. Премьер-лига
Промес обратился к фанатам «Спартака»
07:12 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
07:01 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Спартак» выручили замены»
06:29 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Абаскаль должен доработать контракт до конца»
05:15 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Судья молодец, не повёлся»
04:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова попросила «стервятников» «заткнуться на неделю»
Все новости
Рекомендуем