Группа «Тату» выступит перед матчем «Зенит» - «Спартак»

Петербургский «Зенит» посредством своего официального сайта сообщил, что перед поединком 26-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» выступит известная группа «Тату».

Дуэт объединится первые за несколько лет специально для выступления перед матчем принципиальных соперников. Встреча состоится в воскресенье, 7 мая. Начало запланировано в 18:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что этом матч может стать для петербургского клуба чемпионским. В настоящий момент подопечные Сергея Семака лидируют в РПЛ с 58 баллами после 24 туров.