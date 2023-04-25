Федотов оценил работу судьи Мешкова на матче «Зенит» - «Динамо»

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов оценил работу арбитра Виталия Мешкова, обслуживавшего поединок между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Хорошая работа. Разобрался в моменте с 11-метровым в пользу «Зенита», но он и не был сложным. Футболист «Динамо» не успел, произошёл наступ на голеностоп. Факт нарушения был», - передает слова Федотова издание «Чемпионат».

Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

После этого матча питерцы лидируют в турнирной таблице, а «Динамо» занимает шестое место.