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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов оценил работу судьи Мешкова на матче «Зенит» - «Динамо»

25 Апреля 2023 • 09:35 Комментировать

Экс-судья ФИФА Игорь Федотов оценил работу арбитра Виталия Мешкова, обслуживавшего поединок между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Хорошая работа. Разобрался в моменте с 11-метровым в пользу «Зенита», но он и не был сложным. Футболист «Динамо» не успел, произошёл наступ на голеностоп. Факт нарушения был», - передает слова Федотова издание «Чемпионат».

Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

После этого матча питерцы лидируют в турнирной таблице, а «Динамо» занимает шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Игорь Федотов
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