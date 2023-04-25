Федотов оценил работу Карасёва на матче ЦСКА - «Локомотив»

Известный футбольный рефери Игорь Федотов поделился мнением о работе Сергея Карасёва на матче 24-го тура Российской премьер-лиги между столичными ЦСКА и «Локомотивом».

«Хорошая работа Карасёва. Разобрался в эпизоде с удалением. Единственный момент: на 25-й минуте Карасёву нужно было показывать жёлтую карточку. В Заболотного влетели с двух ног. Это грубая игра», - передает слова Федотова издание «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в минувший уик-энд и завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи «армейцы» набрали 45 баллов и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» с 29 очками занимают десятое место.